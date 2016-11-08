Тихонов: «Нам в «Спартаке» не сообщали, что есть интерес от клубов из Европы»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов отметил, что в его бытность футболистом в «Спартаке» часто скрывали от игроков об заинтересованности к ним со стороны европейских клубов.

«Когда нас туда звали, нам в «Спартаке» просто не говорили об этом. Руководство «Спартака», и главный тренер, наверное, не хотели, чтобы команда расползалась. Команда долго строилась, и начала давать результаты. После этого если заберут 2-3 человека, то, конечно, это будет плохо для любого тренера. Поэтому были такие моменты, что нам даже не говорили о предложениях, которые поступали в клуб», – заявил Тихонов.