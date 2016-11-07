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    Салугин: «В ЦСКА готов вернуться хоть на полставки»

    Форвард «Амкара» Александр Салугин, защищавший в 2005-2006 годах цвета ЦСКА, подчеркнул, что всегда готов к возвращению в армейский клуб, если поступит соответствующее предложение. При этом, по словам игрока, его не интересует размер заработной платы.

    «Только вчера со Слуцким говорил. Я ему сказал, что всегда готов вернуться, нет ли там местечка, даже на полставки. Приеду и картины не испорчу. Слуцкий, как всегда, отшутился, а я серьезно говорил. Всегда готов вернуться в ЦСКА, эта команда родная для меня», – сказал Салугин.

    В текущем розыгрыше РФПЛ в активе Салугина девять матчей (один – в стартовом составе) и один забитый мяч.

    Источник: Спорт FM

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    07.11.2016 18:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +93

      barbardir 8 ноября 2016, 15:00

      Ладно, забей еще пару мячей за Амкар и вали на все 4 стороны. А мы за эти 5 лет найдем, кем тебя заменить

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 8 ноября 2016, 13:19

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 7 ноября 2016, 20:55

      В Амкаре играть не может а всё в ЦСКА норовит попасть. Решил ЦСКА в ФНЛ вывести что ли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 7 ноября 2016, 20:09

      мегафорвард.. за чипсы скоро играть будет...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 7 ноября 2016, 19:24

      за слуцом - только в крылья

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1163

      Karpathian 7 ноября 2016, 19:22

      на безбабье и кулак блондинка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1191

      ttter 7 ноября 2016, 18:28

      Будет не хуже Траоре.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > ttter 7 ноября 2016, 20:15

      А разве хуже Траоре что-то бывает?

      3
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