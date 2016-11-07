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    Акинфеев: «Болельщикам не стоит забывать, что недавно у ЦСКА все было хорошо»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев выразил благодарность болельщикам за поддержку в домашней игре 13-го тура РФПЛ с «Амкаром» (2:2). Страж ворот подчеркнул: поклонникам армейцев не стоит забывать былые заслуги команды, добытые в еще совсем недавнем прошлом. Напомним, в 10-ти последних матчах нынешнего сезона красно-синие лишь однажды праздновали успех

    «Думаю, слова излишни. Конечно, мы недовольны результатом и вообще игрой в последнее время, тем, как мы выступаем. Можно понять болельщиков, которые переживают за нас. Никак не можем воплотить их ожидания, начать белую полосу. С одной стороны, было неприятно сыграть с «Амкаром» – 2:2. С другой – спасибо болельщикам за то, что поддерживали, их было хорошо слышно, особенно фанатов за воротами. На центральных секторах тоже яростно поддерживали. Спасибо, что не высказывали в резком контексте свои слова. Они понимают, что ситуация тяжелая. Не надо забывать, что совсем недавно все было хорошо, причем на протяжении многих лет. Не умаляю достоинств «Амкара», который неплохо играл, но мы должны были побеждать. Все идет не по нашему сценарию. Даже слов нет, чтобы описать второй гол.

    Что нужно предпринять, чтобы выйти из черной полосы и наладить игру с результатами? Надо выходить, биться и выигрывать. Тогда люди пойдут на стадион, вернется хорошая полоса. Хотя сейчас действительно очень тяжело. Но нужно с честью выходить из ситуации. Мы профессионалы и понимаем, что рано или поздно все наладится.

    Мы должны вместе с руководством предпринимать шаги, чтобы продолжать бороться за высокие места. Все всe понимают. Даже если смотреть на скамейку – хотелось бы видеть больше людей, которые могут выйти и усилить игру. Но, опять же, это не в укор руководству. Играем мы, результат делаем мы. В прошлом году получалось, в этом нет, и ответственность лежит на нас. Мы должны быть единым целым. Мы все находимся на одной волне, и сейчас не на очень хорошей. Надо после паузы на матчи сборных быть еще собраннее, злее и стать сильнее», – сказал Акинфеев.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    07.11.2016 16:36
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 7 ноября 2016, 21:30

      Ни хрена хорошо не было!

      0
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      Рейтинг: +973

      Krics 7 ноября 2016, 20:12

      Нет Игорек, в этом вся разница сантехник свой профессианолизм не пропьет, а у Гинера бабло закончиться, все вернеться на круга свои, а ты лично не растешь, жаль хороший был вратарь, но не Дасаев и тем более не Яшин .Быть тебе легендой коней.Перхун на голову сильней был.

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 7 ноября 2016, 20:00

      всё правильно сказал. Вы приучили нас к медалям, к еврокубкам. Спасибо,скучать не давали. А то что сейчас всё не просто,то ничего страшного,мы подождём. Я,например,любому результату буду рад-лишь бы в евро играть..Спасибо Игорь..

      1
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      Рейтинг: +18

      экс-перд 7 ноября 2016, 19:49

      Эти слова - хорошая мина при плохой игре. Только и всего. ГВС кончился - кончились добрые времена. А в Европе что было?

      0
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      Рейтинг: +82

      Mi6 7 ноября 2016, 19:19

      Позорище от слуца продолжается...

      0
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      Рейтинг: +128

      shmag 7 ноября 2016, 19:14

      "было''...

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 7 ноября 2016, 19:02

      Игорь! А что было хорошего? Ежегодный и хронический позор в Европе? Или снятие с "Зенита" очков во внутреннем первенстве? "Странное" судейство? НИКАКОЙ ИГРЫ ПРИ СЛУЦКОМ НИКОГДА НЕ БЫЛО И БЫТЬ НЕ МОГЛО В ПРИНЦИПЕ! И лучшие годы вам всем загубил именно он! Паразит на газзаевском багаже и вредитель!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 7 ноября 2016, 18:41

      Дырка готовься к фнл ))

      -3
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      Рейтинг: +1495

      GM 7 ноября 2016, 18:27

      Собаки лают, караван идет...

      1
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 7 ноября 2016, 17:50

      Бывали времена и похуже (мягко сказано), главное - адекватные и последовательные шаги руководства.. последние 2 года упущены, но дальше - больше.. пора менять состав команды, полутора сезонов, при условии нормального финансирования, должно хватить, чтобы реально бороться за ЛЧ

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