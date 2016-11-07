Геркус готов поддержать возвращение на систему «весна-осень»

Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что всегда ставил под сомнение систему «осень-весна». Также он отметил, что готов поддержать инициативу возвращения к прежнему варианту «весна-осень».

«Всегда с сомнением относился к календарю «осень-весна» и к некоторым деталям его составления. Не очень понимаю, зачем играть в Томске в декабре. Это очень спорное решение со спортивной точки зрения. В данном регионе лучше играть летом, так лучше и футболистам, и зрителям. Формула календаря и его детали требуют доработки. А Томск – лишь один из примеров, поскольку самим томичам, думаю, не очень удобно ходить на стадион в декабре.

Если говорить о возможном возвращении к старому календарю, то я любую инициативу рассматривал с точки зрения удобства для зрителя и телезрителя и удобства продажи продукта. Если с этих точек зрения будет очевидно, что лучше вернуться на «весна-осень» = я эту инициативу поддержу», – сказал Геркус.