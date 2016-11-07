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Геркус готов поддержать возвращение на систему «весна-осень»

7 ноября 2016, 14:52
10

Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что всегда ставил под сомнение систему «осень-весна». Также он отметил, что готов поддержать инициативу возвращения к прежнему варианту «весна-осень».

«Всегда с сомнением относился к календарю «осень-весна» и к некоторым деталям его составления. Не очень понимаю, зачем играть в Томске в декабре. Это очень спорное решение со спортивной точки зрения. В данном регионе лучше играть летом, так лучше и футболистам, и зрителям. Формула календаря и его детали требуют доработки. А Томск – лишь один из примеров, поскольку самим томичам, думаю, не очень удобно ходить на стадион в декабре.

Если говорить о возможном возвращении к старому календарю, то я любую инициативу рассматривал с точки зрения удобства для зрителя и телезрителя и удобства продажи продукта. Если с этих точек зрения будет очевидно, что лучше вернуться на «весна-осень» = я эту инициативу поддержу», – сказал Геркус.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (10)
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Parham
1478521377
Ты вот только мне объясни одно: чем календарь системы "Весна-осень" отличается от календаря "Осень-Весна" ???
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ivanthebest
1478524392
Как запарили... Нормально сейчас всё, что ныть-то??? Для тех, кто считает что нынешняя система фуфло: - И там и там играли матчи и в марте и в ноябре! Отсюда нытьё по поводу качества полей в некоторые месяцы полная хрень. - Сейчас на решающие матчи (апрель-май), приходят гораздо больше людей , чем было ранее (октябрь-ноябрь-декабрь) - Посещалка в зимние и холодные месяцы, была и есть примерно одинаковой, но за счёт того, что решающие матчи играются в более тёплую погоду, общая посещалка увеличилась. - Летний перерыв! Ещё один бред нытиков. Сейчас перерыв в чемпе составляет 1,5 месяца, раньше он был каждые 2 года по 1,5 месяца из-за чемпов. Т.е. по сути только один год нормальный из двух. - Любой футболист скажет, что играть даже в 5-10 градусов, гораздо приятнее и комфортнее, чем херачить в 30 градусную жару. - Календари с Европой сихронизированы и теперь не нужно ждать почти целый ГОД, прежде чем команда стартует в еврокубках. За это время команды могут очень сильно сдать, а то и вылететь. За год почти всегда в команде что-то меняется. - По новой системе наши клубы наконец попали в ТОП-6 чемпов и стабильно набирают около 10 баллов в зачёт кэфов. Чего раньше, бывало крайне редко, и то в те годы, когда кони и зеня брали трофея. Без них кэфы были бы в районе 6-7 баллов. А теперь внимание! Нытики, приведите хотя бы 3 довода того, что старая система лучше, чем нынешняя.
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Генрих Баченко
1478524486
Система сейчас правильная, просто не совсем удобно сделаны рамки, надо делать меньше летний перерыв, ну или еще играть как в Европе иногда по вторникам и средам, а у нас тупо раз в неделю, просто немного пересмотреть календарь и все, потому что правильно, что еврокубковые команды мы определяем в мае, а не в ноябре!
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Garrincha58
1478530177
те кто ратует за возвращение к старому тупые или не далекие людишки какой смысл возвращаться в прошлое надо идти вперед Томск? а зачем там вообще нужен футбол поле нет команда еле дышит люди ходят две три тысячи не проще ли там создать хоккейную команду или в мини футбол играть давай те еще в Магадане команду создадим ведь там тоже есть кто любит футбол или на Чукотке Абрамович поможет, у нас страна огромная и летними видами спорта надо заниматься в тех регионах где это позволяет климат, почему у нас нет футбола скажем в Сочи или Адлере во Владикавказе убили футбол а в Томске видите ли очень надо! короче как все было через ж*пу так все и делается что раньше что и сейчас
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Garrincha58
1478530519
ну вернемся мы в систему весна-осень играть все равно будем в ноябре или марте,что в Томске теплей станет от этой системы,все равно три месяца зимой перерыв а летом заноют очень жарко и через каждый год ЧМ и ЧЕ все будут сборные готовиться а мы что играть будем даже если мы туда не попадем у почти всех команд половина легионеров уедут на подготовку в сборные вообщем всякие Геркусы и эму подобные услышат мутковскую бредятину и давай ему вторить
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