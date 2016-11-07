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    Бышовец: «Сегодняшний «Зенит» находится в состоянии развития»

    Известный отечественный специалист Анатолий Бышовец высказал мнение относительно поражения «Зенита» от «Терека» в матче 13-го тура РФПЛ. Тренер считает, что питерцы уступили из-за накопившейся усталости и проблем в обороне.

    «Команда Рашида Рахимова хорошо организована. «Тереку» удалось разрушить все игровые связи «Зенита». На такой результат питерцев повлияли два основных фактора: это накопившаяся усталость и ставшая традиционной проблема в обороне. Сегодняшний «Зенит» находится в состоянии развития, возможности футболистов полностью еще не раскрыты. Плюс ко всему полностью не реализуются требования Мирчи Луческу.

    Не могу сказать, что между тренером и игроками возникло недопонимание. Скорее, футболистам просто необходимо время для того, чтобы их взаимодействие на поле носило органичный характер. По встрече с «Тереком» запомнился Роберт Мак. У него присутствует большой запал, но, думаю, его потенциал пока не раскрыт до конца», – сказал Бышовец.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.11.2016 13:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 7 ноября 2016, 21:41

      Полностью согласен- команду не реально построить за несколько месяцев.

      1
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 7 ноября 2016, 17:40

      очередной бред Бышевца как че ляпнет понятно уже маразмом попахивает

      -2
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 7 ноября 2016, 16:53

      Вот я тоже так сначала думал. Но теперь мне кажется, что - в состоянии умирания. Дальше будет жить только на внутривенных вливаниях админресурса... пока Цыгана не уйдут.

      -1
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 7 ноября 2016, 16:04

      Напомню, что, в связи с изменением игровой концепции команды "Зенит" и приглашения другого тренера, никто не ставил "Зениту" задачи - выиграть чемпионат во что бы то ни стало. Конечно, стремиться к этому надо, но в первую очередь это наработка новой игровой концепции. Не факт, что хватит сезона. Возможно понадобится и следующий сезон полностью.

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 7 ноября 2016, 14:58

      Как стадион строят так команда и играет!

      -1
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      Рейтинг: +571

      RJM555 7 ноября 2016, 14:31

      "Сегодняшний «Зенит» находится в состоянии развития, возможности футболистов полностью еще не раскрыты".

      Оказывается что игроков зенита(которые стоят бешеных денег) надо "раскрывать"? Куда мир катится?

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