Руни останется в «Манчестер Юнайтед» до окончания контракта

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни хочет остаться в команде до истечения срока контракта, несмотря на уменьшение количества игрового времени после прихода на пост главного тренера команды Жозе Моуринью минувшим летом. Напомним, соглашение 31-летнего игрока с «красными дьяволами» рассчитано до середины 2019 года.

По информации различных СМИ, манкунианцы рассматривают возможность продажи Руни в период ближайшего зимнего трансферного окна. Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересован «Лос-Анджелес Гэлакси». В текущем сезоне футболист принял участие в 15-ти матчах, записав в свой актив два забитых мяча.