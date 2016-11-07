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Руни останется в «Манчестер Юнайтед» до окончания контракта

7 ноября 2016, 13:28
2

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни хочет остаться в команде до истечения срока контракта, несмотря на уменьшение количества игрового времени после прихода на пост главного тренера команды Жозе Моуринью минувшим летом. Напомним, соглашение 31-летнего игрока с «красными дьяволами» рассчитано до середины 2019 года.

По информации различных СМИ, манкунианцы рассматривают возможность продажи Руни в период ближайшего зимнего трансферного окна. Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересован «Лос-Анджелес Гэлакси». В текущем сезоне футболист принял участие в 15-ти матчах, записав в свой актив два забитых мяча.

Источник: Guardian.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Руни Уэйн
Комментарии (2)
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1478521776
Не хотелось бы чтобы Руни покидал Юнайтед, он символ этого клуба, да согласен в последнее время его игра оставляет желать НАМНОГО лучшего., и все же ВОИН (так его называла моя жена, до того как он перестал забивать, а сейчас лысым называет) Руни это часть Юнайтед и я надеюсь им и останется. Побед Юнайтед!
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Berikosha
1478535115
Фрэнки тоже легенда челси но для "особого" это не была проблема
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