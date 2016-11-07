Сборная России отправилась в Катар

Сегодня в 11:50 по московскому времени из аэропорта «Шереметьево» состоялась отправка сборной России в столицу Катара на контрольный поединок с местной национальной командой. Изначально футболисты и тренерский штаб россиян должны были вылететь в Доху в 10:30, однако рейс пришлось перенести по причине тяжелых погодных условий.

Напомним, игра Катар – Россия состоится в четверг, 10 ноября. Начало – в 19:00 по московскому времени.