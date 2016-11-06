АПЛ. Дубль Ибрагимовича и гол Погба принесли «МЮ» победу над «Суонси»

В поединке 11-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде оказался сильнее «Суонси» – 3:1. Дубль в составе победителей оформил нападающий Златан Ибрагимович, прервавший свою семиматчевую безголевую серию. Еще один мяч в составе манкунианцев на счету полузащитника Поля Погба.

Благодаря этой победе команда Жозе Моуринью набрала 18 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице АПЛ, «лебеди» остались на предпоследней строчке.

Чемпионат Англии. АПЛ. 11-й тур

Суонси – Манчестер Юнайтед – 1:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Погба, 15; 0:2 – Ибрагимович, 21; 0:3 – Ибрагимович, 33; 1:3 – ван дер Хоорн, 69.

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