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  • Червиченко: «То, как судят «Ростов» – это что-то мерзкое. «Ребята в черном» имеют директиву мочить команду»

Червиченко: «То, как судят «Ростов» – это что-то мерзкое. «Ребята в черном» имеют директиву мочить команду»

6 ноября 2016, 14:47
20

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что в нынешнем сезоне арбитры имеют жесткую директиву нечестно судить в адрес «Ростова». По мнению 49-летнего функционера, донской клуб должен победить тульский «Арсенал» в матче 13-го тура РФПЛ, если в дело не влезут судьи.

«Проблем с судейством нет у команд первой четверки, то есть тех, у кого нет проблем с бюджетом и деньгами. И, наоборот, такие проблемы есть у команд с недостаточным финансированием. Ростовчане обязаны обыгрывать «Арсенал», если «ребята в черном» не имеют жесткой директивы мочить «Ростов». А я думаю, таковая присутствует. Хотя я не сторонник теории заговоров, но то, как судят «Ростов» в этом сезоне, – это что-то мерзкое», – сказал Червиченко.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Червиченко Андрей
Комментарии (20)
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Dmitriy 71
1478433238
когда же этот баклан заглохнет
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alll-1
1478433434
по его словам Арсенал из четверки и с деньгами
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Каратель помойников
1478433594
когда поступит директива "мочить червяка"
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Антибиотик
1478434334
Что-то знаешь- выкладывай факты. Тебя же теперь любой за клевету по судам затаскает)
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ljrljr0505
1478434359
это на взгляд Червиченко или у него достоверные сведения?
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compka
1478435979
То, что порочная система российского футбола вставляет Бердыеву палки в колеса - это и ежу понятно. Сильный (в знаниях и умениях, но не в финансах) конкурент не нужен тем клубам, где затраты на футболистов и инфраструктуру такие же, как в Барселоне или Челси.
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Тraumtanzеr
1478436308
Я вообще не понимаю издания, которые публикуют данную мразь.
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человек просто
1478436532
Прав Червиченко или нет мы не знаем , у него своя точка зрения. В отличие от тех кто кудахчет на него не имея своей. Мужчины отвечают за свои слова и поступки хотя-бы перед собой. А остальным категориям можно всё.
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bombardir70
1478437016
Задолбал он своими тупыми высказываниями!Ростов судят так как он заслуживает,если игра команды строится от обороны и мелких(и не очень)фолов,то результат судейства закономерен.
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balaton78
1478438982
По факту так и есть..Ростов самый страдающий от судей среди клубов РФПЛ! А есть заговор или нет мы не узнаем..
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