Червиченко: «То, как судят «Ростов» – это что-то мерзкое. «Ребята в черном» имеют директиву мочить команду»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что в нынешнем сезоне арбитры имеют жесткую директиву нечестно судить в адрес «Ростова». По мнению 49-летнего функционера, донской клуб должен победить тульский «Арсенал» в матче 13-го тура РФПЛ, если в дело не влезут судьи.

«Проблем с судейством нет у команд первой четверки, то есть тех, у кого нет проблем с бюджетом и деньгами. И, наоборот, такие проблемы есть у команд с недостаточным финансированием. Ростовчане обязаны обыгрывать «Арсенал», если «ребята в черном» не имеют жесткой директивы мочить «Ростов». А я думаю, таковая присутствует. Хотя я не сторонник теории заговоров, но то, как судят «Ростов» в этом сезоне, – это что-то мерзкое», – сказал Червиченко.