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    Мутко: «Спартак» по праву лидирует в РФПЛ. Отдача от вложений рано или поздно должна была прийти»

    Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением об игре «Спартака» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент московский клуб набрал 31 очко и единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

    «Случайно можно только один матч выиграть, а они лидируют по праву. В этом году «Спартак» нашел оптимальный состав, есть лидеры, есть настроение, есть футболисты хорошего уровня, играющие самоотверженно. Пока все закономерно. Я рад за «Спартак», потому что это клуб с такой историей. Кроме того, столько делается: и база, и стадион, и содержание клуба, отдача рано или поздно должна была быть. Кроме того, чем меньше у нас будет стабильности в победах одного клуба, тем больший это толчок даст развитию футбола в стране», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    06.11.2016 14:02
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +664

      Небесная 6 ноября 2016, 22:15

      Случайно один матч выиграли, случайно на судей нажаловались, случайно договорняк - с миру по нитке

      2
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 6 ноября 2016, 22:10

      Отечественный футбол это как дыра бездонная, - сколько не вбухивай, всегда мало будет. Ну раз уж Мутко заговорил о вложениях, пусть расскажет нам кто и сколько вложил в Спартак. Вот это поистине интересно будет услышать. В смутное время живем товарищи. В стране денег нет ни на что, а у нас в футбол вкладываться решили. Да так вкладываются, что Зенит арену можно было уже сусальным золотом покрыть.

      1
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      Рейтинг: +68

      kostjan 58 6 ноября 2016, 20:05

      зенит что то невнятный.спартак как то тоже не убеждает.хотя и играет но больше на желании.цска попалыл.печально(((.

      2
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      Рейтинг: +10

      ХУЛИГ@Н 6 ноября 2016, 16:33

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      мясо лидирует до встречи с нами!!!
      на Петровском огребли,и в москве их нагнем и отхрюкаем!))))

      -5
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      Рейтинг: +201

      ajoq > neon8877 6 ноября 2016, 20:47

      Не обыграли, как в воду глядел)))

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 6 ноября 2016, 16:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      спартак и в мудка тоже вложил? песни начал петь мудка

      -4
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 6 ноября 2016, 15:14

      Какие вложения?))) Просто Спартак на данный момент нашел своего тренера. Повезло.

      2
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 6 ноября 2016, 14:48

      Интересно,а мутко знает что зенит лидирует,причём уверенно(со слов миллера)?

      3
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Каратель 6 ноября 2016, 15:17

      А что, лидеры уже оправились от 0-4? Быстро однако)

      -2
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > massaboss 6 ноября 2016, 15:49

      недалёкий,ты и есть недалёкий,да ещё и хвалишься этим на Русь-матушку,про лидерство зины Миллер высказался,а ты готовься к школе,а то завтра двоек нацепляешь и родители накажут

      1
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      Рейтинг: +933

      alll-1 6 ноября 2016, 14:43

      Врет ,что рад за Спартак!

      6
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 6 ноября 2016, 14:30

      Меня даже больше радует что очень прибавили многие игроки Зе,Глушак,Кутепов,Жано ну и конечно Промес!

      5
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 6 ноября 2016, 14:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И уйти

      -4
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