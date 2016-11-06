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    Фернандес: «В нынешнем сезоне РФПЛ бразильцы действительно находятся на первых ролях»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес выразил мнение, что в нынешнем сезоне РФПЛ бразильские футболисты находятся на ведущих ролях в разных командах. Как отметил 26-летний игрок, самым сильным из них является полузащитник «Зенита» Жулиано.

    – Обращал внимание на то, что сейчас в составе каждого из конкурентов ЦСКА погоду во многом делают именно бразильцы? У «Зенита» это названный тобой Жулиано и Маурисио, у «Спартака» Фернандо, Ромуло и еще один Маурисио, у «Краснодара» – Ари, Вандерсон и Жоаозиньо, который так же, как и ты, является обладателем российского паспорта…

    – Мне это очень приятно, бразильцы всегда хорошо проявляли себя в России, а в нынешнем сезоне они действительно на первых ролях. Можно вспомнить еще, что и за «Локомотив» гол нам забил Майкон. Все перечисленные футболисты – очень классные исполнители, причем зачастую разноплановые, у каждого из них есть что-то свое.

    – Рискнешь назвать самого сильного из них?

    – Если только на данный момент, чтобы никого не обидеть (улыбается). Поскольку Жулиано из «Зенита» много забивает и вызывается в национальную сборную, сейчас самый сильный – он.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    06.11.2016 13:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1191

      ttter 6 ноября 2016, 13:29

      Скоро все Россиянами станут)

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