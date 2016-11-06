Фернандеш: «Я чувствую себя нужным футболистом»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш признал, что в последнее время стал чувствовать себя увереннее. Об этом он заявил после матча 12-го тура РФПЛ с «Анжи» (4:0).

– Мы счастливы, что ты снова стал неотъемлемой частью команды, что начал играть и забивать.

– Всегда существует момент адаптации, момент некоторых сложностей, но сейчас все хорошо. Я чувствую себя нужным футболистом, у меня появляется уверенность в себе.

– Два быстрых гола – часть тактики?

– Всегда здорово начинать матч сильно, забивать на первых минутах. Тем более, мы сделали это дважды! Да, это была часть стратегии – агрессивное начало.

– Ты играл с Миранчуком на острие, играл с Майконом – это разные вещи?

– Разница, действительно, есть. Сегодня было комфортно с Майконом – он хорошо открывается за спину, он очень быстрый. Для атакующего полузащитника одно удовольствие искать Маркеса передачами в штрафную.

– Сейчас пауза на сборные.

– Не думаю, вызван я в сборную или нет. Главное – что сейчас есть время на клуб, на то, чтобы работать и тренироваться еще больше.