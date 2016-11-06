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    В РФС разработали новую систему назначения судей на матчи

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал о новой системе регулирования назначения судей и инспекторов на матчи.

    Как заявил руководитель департамента, система будет связана с качеством работы каждого арбитра.

    «Сегодня схема работы департамента поменялась, у нас должны быть некие общественные точки зрения, имея в виду решения ККК, объективно помогающие дать официальную оценку работе судьи и инспектора. Например, на момент вопроса я еще не имел официальной информации от инспектора и судьи матча Алексея Еськова. Но даже если я ее имею, то это мое личное, возможно, неправильное мнение – здесь нельзя торопиться, давая даже предварительную информацию; вот для этого и нужна независимая комиссия.

    Я давно не стою на каких-то позициях авторитаризма, но хочу, чтобы вы приняли нашу модель работы. Чтобы мы давали вам информацию, которая была бы правильной, четкой и основанной не на моем личном мнении, а на том, что примет консолидированный орган. Комиссия уже создана, буквально на днях мы представим положение о регулировании назначения судей и инспекторов, которое будет зависеть от качества судейства.

    Если судья получил, например, неудовлетворительную оценку, то ему будет снижаться нагрузка условно на один тур, вторая такая оценка – на два тура, и так далее. Для этого мы должны комиссии отдать определенные нормативные документы, потому что раньше ничего не было, мы действовали по понятиям. Сегодня мы должны все поставить на рельсы закона, ведь по старинной латинской истине не может быть наказания без закона. Если мы судье снижаем нагрузку, то он должен знать, почему, по какой статье и на сколько туров», – сказал он.

    Источник: ТАСС

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    06.11.2016 10:39
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +73

      Шейник 6 ноября 2016, 15:32

      так красиво и вроде умно написали...а по факту будет как раньше назначен тот судья который выгоден богатенькой команде...а на остальные игры с помощью бубна и заичьей лапки)

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 6 ноября 2016, 13:51

      Зарплату снижать нужно, а не нагрузку! Пусть "грузиться" в 2 раза больше в ФНЛ!

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 6 ноября 2016, 13:48

      Надо просто звать иностранцев, Нахрена вообще лимит на судей? Они что то дают России, что то для нее выигрывают?

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 6 ноября 2016, 13:36

      как сказал один известный герой фильма: "эту страну погубит коррупция". Что бы ни делали- игры покупали и будут покупать...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 6 ноября 2016, 12:59

      Изобрели новый способ онанизма.

      1
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      Рейтинг: +1191

      ttter 6 ноября 2016, 12:32

      Звучит логично,а как будет на практике только время покажет.

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 6 ноября 2016, 12:24

      Сколько они там получают?90 за мачт?Так вот...например условный зенит например если задействует админ ресурс, судью снимут, но зенит заплатит судье не 90, а все 180. Получается он лучше дома посидит, но с суммой в два раза больше епта. Глупость это.Толку никакого.

      0
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 6 ноября 2016, 11:44

      Считалочкой будут назначать)))

      1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > TERIA-76 6 ноября 2016, 13:12

      Монетку бросать...

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      Рейтинг: +82

      Mi6 6 ноября 2016, 11:43

      останутся без заработка

      1
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      Рейтинг: +6715

      maior-60 6 ноября 2016, 11:18

      Должен вестись судейский рейтинг. Все назначения на игры должны зависеть от от квалификации (рейтинга) конкретного судьи.

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