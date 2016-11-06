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    Южанин: «Нам совсем непонятна ситуация с нашим отмененным голом»

    Главный тренер «Кубани» Николай Южанин считает, что его подопечные неплохо выглядели в матче ФНЛ против «Луча-Энергии» (1:2).

    «Безусловно, нам была понятна цена и значимость очков в этом матче, тем более что их было много потеряно на первой стадии турнира. Но, с другой стороны, нам понятно, что очки добываются за счет собственной организованной игры. Тем досаднее, что мы сегодня проиграли.

    Хозяева, можно сказать, с нашей помощью использовали свои сильные стороны. Тем не менее наша команда после пропущенных мячей продолжила играть в свою игру. Перестановки, которые мы сделали, сводились к усилению атакующих действий, счет к этому обязывал. В итоге нам удалось усилить давление на соперника, это говорит о том, что мы провели качественные замены.

    Пока нам совсем непонятна ситуация с нашим отмененным голом. И все же отмечу, что мы не развалились после собственных ляпов, контролировали игру в течение всего матча. Из пяти последних встреч три мы сыграли на выезде, тем более сегодня были сложные условия в связи с переносом начала встречи. Но надо отдать должное ребятам, они справились с этими сложностями, но все же эти факторы сказались на потере концентрации», – сказал Южанин.

    Источник: ФНЛ

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    06.11.2016 08:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 8 ноября 2016, 18:47

      Кубани нужно рвать всех, а не плакаться.

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      Рейтинг: +66

      Kuban23 > Igorello97 9 ноября 2016, 18:39

      так он и не плачется, он говорит, что оба гола это косяка Кубани, а не "невезение" или ешще что то

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