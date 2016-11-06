Мойес: «Неудачи ван Гаала и Моуринью в «МЮ» придают контекст моей работе там»

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес поделился размышлениями о сложности работы в «Манчестер Юнайтед», который он возглавлял ранее.

«Нынешние проблемы клуба в некотором роде показывают, что дело было не только в Мойесе. Неудачи ван Гаала и Моуринью придают контекст моей работе там.

Работа в «МЮ» будет тяжела для каждого: будь то Моуринью, ван Гаал или Мойес. Это всегда будет трудная работа, поскольку ты становишься последователем, возможно, лучшего тренера нашего времени.

«МЮ» нужна стабильность. Этот клуб всегда доверял себе, доверял тренерам, верил в них и давал им время поработать. Это великий клуб.

У меня было время поработать там, потом настала очередь других. Я просто хочу сказать, что это прекрасная работа. Жозе – топ-тренер, таким был и ван Гаал, но любому тяжело в «МЮ», – сказал Мойес.