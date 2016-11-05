Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Майкон: «Семин сказал, чтобы я брал игру на себя. Я тоже этого хотел»

    Нападающий «Локомотива» Майкон Маркес поделился впечатлениям после матча 13-го тура РФПЛ против «Анжи» (4:0), в котором он забил два гола.

    – Думаю, мало кто ожидал такого начала матча. Но это именно то, что нам нужно! С первых минут удалось навязать свой футбол. Надеюсь, что мы продолжим в этом же духе.

    – О чем тебя просили перед выходом на поле? Все-таки ты играл на острие атаки – не там, где раньше.

    – Тренер наигрывал меня на этой позиции всю неделю. Для меня это место привычное. При Игоре Черевченко я тоже выходил в центре нападения. По большому счету, все равно, где играть – главное, выходить на поле и помогать команде.

    – Что так помогло тебе сегодня? Уверенность в себе?

    – У меня в жизни был непростой период. Травма, долгое восстановление… Уверенность в себе была очень нужна, поэтому я благодарен Юрию Павловичу, что он поверил в меня. Когда он стал главным тренером, был разговор: Семин сказал, что хочет, чтобы я больше брал игру на себя. В глубине души я тоже этого хотел. Надеюсь, у нас будет получаться и дальше!

    – Не расслабимся?

    – Нужно продолжать эту серию – в четырех последних матчах у нас три победы. Будем улучшать свою игру и подниматься по турнирной таблице, – сказал Майкон.

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2016 23:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 ноября 2016, 19:11

      Майкон радует !

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11