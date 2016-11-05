Геркус: «Начинаем отыгрывать неудачи, которые нас преследовали раньше»

Президент «Локомотива» Илья Геркус оценил исход матча 13-го тура РФПЛ против «Анжи» (4:0).

– Очень рад, что команда показывает футбол, который все ждут. Мы начинаем отыгрывать неудачи, которые нас преследовали раньше. «Локомотив» находит свою игру, появились скорости и движение. Результат закономерный. Хочется, чтобы таких матчей было больше.

– Тренер «Анжи» сказал, что после 0:2 игра закончилась.

– Всегда можно отыграться. Многие клубы не раз это доказывали. Мне понравилось, что «Локомотив» не прижался к воротам и продолжал атаковать. Несколько раз мы убегали в хорошие контратаки, старались разыграть мяч до верного.

– Какой гол вам понравился больше всего?

– Второй. Майкон не выключился из игры и замкнул прострел Касаева.

– Фернандеш с каждым матчем играет все лучше.

– Надеюсь, что его лучшие матчи еще впереди. Он нашел гармонию с командой, становится ее лидером и приносит много пользы.

– Вы заходили в раздевалку, чтобы поздравить ребят. Какое настроение сейчас у команды?

– Эмоции самые замечательные. Видно, что ребята много работают, и к ним приходит результат. Победа добавит уверенности, которая поможет в дальнейшем. Также хотел бы обратиться к болельщикам: ждем вас на стадионе в оставшихся матчах, смотрите футбол и поддерживайте «Локомотив», – сказал Геркус.