«Томь» не станет переносить домашний матч против «Терека» из-за 16-градусного мороза

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов заявил, что клуб не будет переносить домашнюю встречу 14-го тура РФПЛ против «Терека», несмотря на то, что в день игры ожидается 16-градусный мороз.

«Поле находится в пригодном состоянии, это отметили специалисты «Спартака» и футболисты на предыгровой тренировке. Поле мягкое, пригодное для игры в футбол.

Единственное – было прохладно, воздух холодный, но это такое время года. К сожалению, у нас в Сибири может быть еще и пониже температура. Следующий матч планируем пока играть на поле в Томске.

Погода для двух команд была одинаковой. Конечно, было непросто для легких, и может быть футболисты не показали всего своего потенциала, но футбол смотрелся», – сказал Кудряшов.

Добавим, что сегодня «Томь» принимала «Спартак» (0:1) при температуре минус 13.