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    Гордеев: «У «Спартака» пока нет чемпионской игры»

    Бывший главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев выразил мнение, что в нынешнем сезоне «Спартак» не показывает чемпионской игры. Отметим, что на данный момент московский клуб возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.

    – Как для себя объясняете лидерство «Спартака»?

    – Сейчас многие поют команде дифирамбы. Но я к ее нынешним успехам отношусь сдержанно. Нет пока у «Спартака» чемпионской игры.

    – За счет чего же красно-белые регулярно набирают очки?

    – За счет эмоций, характера, самоотдачи. Плюс индивидуальные действия отдельных футболистов. Я не в восторге от «Спартака» с точки зрения организации игры – в этом смысле мне ближе «Ростов», «Амкар», «Уфа». Там футболисты четко знают, что делать на поле, видна тренерская мысль. По сравнению с прошлым сезоном ростовчане вообще здорово прибавили, игра стала более целостной. Но вот парадокс – очков меньше.

    – Почему?

    – Сказывается борьба на два фронта. С короткой скамейкой это очень тяжело. Ну а Массимо Каррера лишь в начале пути. Сегодня для него результат важнее искрометного футбола. Ничего страшного в этом не вижу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.11.2016 19:04
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 6 ноября 2016, 08:52

      да вообще в интервью ничего страшного...кто его даёт?-БЫВШИЙ ТРЕНЕР МОРДОВИИ!!! а где сейчас мордовия?-В ЖОПЕ!можно сказать в самом её эпицентре
      вью сравни того что бомж вокзальный выйдет и начнёт работу ржд обсуждать

      0
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 5 ноября 2016, 23:54

      Ага только у бомжей чемпионская игра и у мордовии в фнл особенно сегодня 1-4 от спартака2 треполог.

      0
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 5 ноября 2016, 22:24

      ну судя по ЛЧ у нас ни кто не показывает чемпионской игры)))

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 ноября 2016, 22:09

      Как доебали... По-моему это маразм! Может у кого-то есть чек-лист по которому можно определить является ли игра команды чемпионской или нет? Бредятина. В футбол играют и побеждают, а понятие чемпионская игра, это для всяких романтиков-неандертальцев. Ибо к такому понятию подойдут скажем игра того же Реала и Барселоны, но чемпионом быть из них в идеале только одной команде. Или та же Португалия, по сути чемпион, но кто скажет что они демонстрировали чемпионскую игру? Поэтому, понятие чемпионская игра просто для того, чтобы кому-то лишний раз попиздеть без повода...

      0
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      Рейтинг: +973

      Krics 5 ноября 2016, 21:35

      Как может говорить человек о том, чего сам не пробовал, чтоб говорить о чемпионской игре надо самому хоть раз выиграть чемпионат.
      "Если учитель не живет согласно своего учения-это ложный учитель"

      -2
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      Рейтинг: +1191

      ttter 5 ноября 2016, 20:59

      Весной все станет ясно

      3
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      Рейтинг: +191

      bafor 5 ноября 2016, 20:46

      У этого кренделя мозгов нет.

      0
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 5 ноября 2016, 20:39

      такой бред несет ни пойми -кто

      1
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 5 ноября 2016, 20:31

      !!!???

      -1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 5 ноября 2016, 20:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ежели не вылетает в ФНЛ, уже прогресс...Ну а в Европе делать нечего. Там грандам типа Сент-Галена или Аека ,кроме него больше и разрывать некого...

      -14
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