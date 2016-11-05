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    Гатагов: «Даже не хочется допускать мысли, что в чемпионате России есть договорные матчи»

    Полузащитник «Левадии» Алан Гатагов поделился мнением о вероятности проведения договорных матчей в чемпионате России. Напомним, ранее сообщалось, что встреча 12-го тура РФПЛ между «Тереком» и «Уралом» (4:1) могла носить договорной характер.

    – Этой осенью в нашем чемпионате вновь заговорили о странных матчах. Есть проблема?

    – Я думаю, нет, у нас все это быстро пресекается. Даже не хочется допускать мысли, что в моей родной стране есть что-то такое. Сейчас на фоне историй с допинговыми скандалами хочется больше защищать наш футбол. Нет никаких шумих. Это лишний накал перед матчами. Футболистам потом очень сложно выходить на поле и играть, потому что если он ошибется – будут обвинять. Хотелось бы, чтобы такие разговоры пресекались и наказывались.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.11.2016 18:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 ноября 2016, 19:26

      Блин, какой высокоморальный человек. Главное, чтобы разговоры пресекались и наказывались, ага, а договорняки пусть катают.

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