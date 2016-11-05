Компания «Вобис Компьютер» стал спонсором «Ростова»

Одним из новых инвесторов «Ростова» стала компания «Вобис Компьютер», занимающаяся дистрибьюцией смартфонов и других электронных устройств на территории России. Подписание спонсорского контракта прокомментировал исполнительный директор жeлто-синих Константин Дзюба.

«Мы заключили соглашение о партнерстве с компанией «Вобис Компьютер», которая развивает бренд Highscreen. Мы рады что выступление футбольного клуба «Ростов» привлекает к себе внимание спонсоров. Важно, что партнеры приходят к нам в клуб, что мы становимся интересными. В конце сезона мы проведем анализ и поймем, как прошла наша работа.

Бренд компании будет размещен на игровой форме, под номером футболиста. Такая форма будет использоваться только на матчах российской футбольной Премьер-лиги», – сказал Дзюба.

Напомним, генеральный инвестор «Ростова» «Группа Агроком» отказалась от дальнейшего сотрудничества с клубом из-за невыполнения последним условий контракта.