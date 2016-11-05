Майкон сыграет на острие атаки «Локомотива» в матче с «Анжи»

«Локомотив» и «Анжи» определились с составами, в которых они начнут встречу 13-го тура РФПЛ. Матч состоится на стадионе «Локомотив» в Черкизово и начнется в 18:30 по московскому времени.

«Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Чорлука, Пейчинович, В. Денисов, Михалик, И. Денисов, Фернандеш, Самедов, Касаев, Майкон.

Запасные: Абаев, Лобанцев, Шишкин, Логашов, Лапшов, Игнатьев, Ндинга, Коломейцев, Миранчук, Шкулетич.

«Анжи»: Беленов, Паршивлюк, Шандао, Менса, Мусалов, Гасанов, Эбесилио, Тигиев, Обертан, Иличевич, Будковский.

Запасные: Юрченко, Шафинский, Лазич, Гаджибеков, Ямбере, Маевский, Бериша, Амаду, Георгиевский, Шербак, Боли, Магомедов.