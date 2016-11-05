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    Дьяков: «Долги «Томи» с каждым днем и месяцем только увеличиваются»

    Защитник «Томи» Виталий Дьяков заявил, что футболисты томского клуба в течение двух месяцев не получали заработную плату.

    «Финансовые долги команды как были, так и остались. Они не уменьшаются, наоборот, с каждый днем и месяцем только увеличиваются. Обещают, что погасят, но пока эти обещания не удается выполнить. Команде хочется уже увидеть реальных действий, а не обещаний.

    Хочется получать зарплату. Футболисты, как и другие люди, должны зарабатывать деньги, которые они заслужили. Пока этого нет, но мы ждем и верим, что выплаты начнутся. Прошло уже больше двух месяцев, задолженности приличные, а действий со стороны руководства никаких. Есть еще месяц, а дальше будем смотреть», – сказал Дьяков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.11.2016 17:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 6 ноября 2016, 01:35

      2-2-9 витя ты про что?

      0
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 5 ноября 2016, 20:35

      Так как финансирование закончилось, по словам директора клуба, в мае, значит отпускные и зарплата за август платились за счет остатков средств. Иными словами, клуб Томь - уже банкрот. Если вновь не придет спасение в лице найденного президентом страны спонсора, команда прекратит существование.

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