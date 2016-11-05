Мостовой: «Раньше перед играми «Спартака» чувствовалось беспокойство, сейчас появилась уверенность»

Экс-хавбек «Спартака» Александр Мостовой отметил, что раньше за результат красно-белых было беспокойно перед каждой игрой. Сейчас же, по его мнению, все изменилось: появилась уверенность в победе столичной команды накануне матчей. Сегодня подопечные Массимо Карреры одержали победу во встрече 13-го тура РФПЛ над «Томью» (1:0), и продолжают возглавлять турнирную таблицу.

«Фернандо забил обычный спартаковский гол – большое количество передач и хороший последний пас от Дмитрия Комбарова. К тому же удар у бразильца грамотный сам по себе. Вообще, появилось ощущение, что «Спартак» выиграет в следующем матче. Если раньше любая следующая игра воспринималась неспокойно, то сейчас есть уверенность перед туром.

Не стоит сомневаться в том, что «Спартак» закончит первый круг чемпионата на первом или втором месте. Думаю, что дальше так и будет продолжаться гонка между «Зенитом» и москвичами. Другие соперники уже отстают. Например, для «Краснодара» отрыв уже серьезный, а дальше мы никого и не видим, хотя хорошие матчи нас, безусловно, еще ждут», – сказал Мостовой.