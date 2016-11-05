Капитан «Терека»: «После победы над «Уралом» в команде хорошая атмосфера»

Капитан «Терека» Ризван Уциев призвал болельщиков поддержать команду в предстоящем матче 13-го тура чемпионата России против «Зенита».

– Нас ожидает серьезный матч с «Зенитом». После победы в предыдущем туре в команде хорошая атмосфера. Постараемся порадовать наших болельщиков красивой игрой. Надеемся, что болельщики станут нашим двенадцатым игроком, поддержка фанатов очень нужна.

– Ранее у «Зенита» в атаке блистал Халк, теперь активно себя проявляет Жулиано. Наблюдали за его игрой, за счет чего возможно нейтрализовать опасность, исходящую от него?

– Разумеется, видели матчи «Зенита». Думаю, нам важно наладить командные взаимодействия, а все необходимое подскажут тренеры. Нужно сыграть надежно в обороне, и реализовать свои моменты у чужих ворот.