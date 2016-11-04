Бывший врач «Спартака»: «Аленичев пытался сплотить команду, но не вышло»

Бывший врач «Спартака» Олег Голубев поделился воспоминаниями о своей работе в московском клубе.

«Я попал в «Спартак» абсолютно случайно. Тогда у москвичей были проблемы после скандала с бромантаном. Двух врачей дисквалифицировали. Им пришлось набирать, по сути, новый медицинский штаб. Выбор пал на меня. Мне позвонил тогдашний спортивный директор клуба Александр Шикунов и пригласил поработать в «Спартаке». Команду возглавлял Невио Скала. Тому коллективу не хватало монолитности. Были талантливые русские ребята – Торбинский, Шишкин, Погребняк, Павлюченко, Самедов, Павленко. Были сербы, человек пять. Среди них, кстати, Неманья Видич, позже перешедший в «Манчестер Юнайтед». Помню, в своем первом матче он выиграл весь верх и почти все единоборства внизу. Еще были три румына – Йенчи, Шоавэ и Тамаш. Оставались старики – Парфенов, Калиниченко, Ковтун, Аленичев вернулся. Словом, это были разрозненные кучки, а не единый коллектив.

Аленичев пытался всех как-то сплотить, но не выходило. Слишком уж разношерстная публика была. И общаясь со старожилами «Спартака», я улавливал ностальгические нотки в их речи. Было понятно, что это уже не тот клуб, что доминировал в девяностые. И я не горжусь тем, что работал в «Спартаке». Хорошо, что я был частью народной команды – весомый штрих в профессиональной биографии, но не более», – приводит слова Голубева РИА «Воронеж».

Добавим, что сейчас Голубев работает врачом в воронежском «Факеле».