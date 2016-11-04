Казаченок считает, что «Зенит» в этом сезоне сможет выиграть Лигу Европы

Бывший футболист «Зенита» Владимир Казаченок считает, что питерский клуб может бороться за победу в Лиге Европы, а также пожелал игрокам «Зенита» здоровья. Напомним, накануне сине-бело-голубые обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы.

«В душе все болельщики желают, чтобы «Зенит» боролся за титул, и команде это по силам. А идти нужно от матча к матчу. Сейчас решен вопрос по выходу в плей-офф, а там уже каждый конкретный соперник будет самым главным. Стоит обратить внимание на то, чтобы проводить игры более ровно, чтобы не было каких-то провалов и ляпов. А это все добивается сыгранностью, которой много не бывает, в этом нужно всегда совершенствоваться. И очень хотелось бы, чтобы все футболисты «Зенита» были здоровы, тогда есть хорошая возможность ротации. Этого пожелал бы «Зениту», – сказал Казаченок.