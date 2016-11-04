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    «Галатасарай» заинтересован в приглашении защитника «Спартака»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти входит в интересы руководства «Галатасарая». Как сообщает Fotomaç, турки рассматривают итальянского футболиста в качестве усиления своей оборонительной линии.

    В данный момент руководство «Спаратка» не может договориться с Боккетти о продлении действующего контракта, который рассчитан до середины 2017 года. Проблема заключается в разных представлениях о зарплате 29-летнего футболиста. «Спартак» заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с Боккетти и готов предложить ему новый контракт сроком на три года, но с понижением в уровне зарплаты игрока.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.11.2016 11:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 ноября 2016, 00:02

      Самопальная инфа, ага.

      -1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 4 ноября 2016, 13:40

      Не поедет. Каррере нужен свой игрок в команде. А он сейчас единственный итальянец пока. Да и что он в Турции забыл. Просто слухи на фоне переговоров о новом контракте. Цену набивают. Всё как всегда.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 4 ноября 2016, 13:13

      Все интересуются легионерами, когда проявят интерес к россиянину? Или эти лодыри никому не нужны?

      4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 ноября 2016, 12:34

      Вот я понять не могу политику наших клубов. С нормальными игроками контракты начинают переподписывать только в последний момент, а не как полагается года за 1,5-2 во всём нормальном мире...

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 ноября 2016, 12:27

      Почему не Таски?

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > Asbjorn 4 ноября 2016, 13:05

      Он никому не нужен. За время в России сдал. Это всё та злополучная травма с которой он приехал в Спартак. А был же капитаном своего клуба в Германии.

      1
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