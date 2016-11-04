Виллаш-Боаш возглавил «Шанхай СИПГ»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш возглавил китайский клуб «Шанхай СИПГ». Таким образом, он снова будет тренировать Халка, который перебрался в Китай прошедшим летом. Детали контракта не разглашаются, но по имеющейся информации португалец будет получать 12 миллионов евро в год.

Виллаш-Боаш сменил на этом посту шведа Свена-Горана Эрикссона, который был отправлен в отставку после трех лет работы с клубом, сообщает AFP. «Шанхай СИПГ» занял 3-е место в китайской Суперлиге, отстав на 12 очков от чемпиона страны «Гуанчжоу Эвергранд».