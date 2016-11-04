Пятов: «Хорошо, что все это случилось в одном матче»

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов отметил характер игроков своей команды, который позволил переломить ход встречи Лиги Европы против «Гента» на выезде.

«Главное, что добились победы. Да, пропустили на первой минуте, но ребята не сломались психологически и со временем изменили ход игры. Потом забили четыре мяча и, наверное, успокоились. Когда пропустили второй, команда вновь отреагировала, но в концовке мы снова немного не разобрались.

Возможно, и хорошо, что это случилось в одном матче. Мы его детально рассмотрим, вычислим наши ошибки и, надеюсь, больше не будем их повторять. Самое главное, что проявили характер и добились поставленной цели», – сказал Пятов.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Гент» – «Шахтер» закончился со счетом 3:5.