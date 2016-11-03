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    Бышовец: «Мы наблюдаем закат ЦСКА. У команды исчерпан ресурс жизненной энергии»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец выразил мнение, что ЦСКА в нынешнем виде исчерпал себя как команда. При этом специалист не считает выходом увольнение главного тренера армейцев Леонида Слуцкого.

    «Неутешительные симптомы просматривались в каждом сезоне, но носили они эпизодический характер. В конечном итоге все заканчивалось победой либо в чемпионате, либо в Кубке. Нынешняя ситуация несколько отличается. Анализы и выводы из прошлых сезонов не делались, отсюда мы получали нынешние проблемы. Сейчас мы наблюдаем закат ЦСКА. Задачи, которые ставились перед началом сезона, находятся под вопросом. Следующие матчи армейцам будут даваться все труднее и труднее. Что делать? Нелогично будет менять тренера. Это не ситуация с «Уралом». У ЦСКА исчерпан ресурс жизненной энергии», – заявил Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.11.2016 17:28
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 ноября 2016, 18:37

      Короче, пора заказывать гроб с музыкой, само собой полковой.

      0
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      Рейтинг: +423

      Drapik 3 ноября 2016, 22:59

      У многих команд после постройки стадиона бывают проблемы с жизненной энергией. Можно вспомнить хотя бы лондонский Арсенал.

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 3 ноября 2016, 22:09

      Боже упаси! А как же дерби всея Руси!? Так, кони, ищите спонсора быстрее- рубль любую депрессию победит!

      1
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      Рейтинг: +663

      88serega88 3 ноября 2016, 21:42

      да наелись они, каждая команда берет игроков для конкуренции, тут ее нет играют все те же из года в год, раньше хоть больше игроков прокручивали, а щас один и то не играет

      3
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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 3 ноября 2016, 20:42

      Всё как то странно и не логично.У ЦСКА явный спад в причинах которого нужно разбираться. Многие кричат про исчерпанный ресурс про плохой состав и так далее. Но давайте ка сравним подбор игроков армейцев с другими командами. Разве состав ЦСКА хуже чем у Ростова или Краснодара. Конечно не хуже как минимум. А вот игра и моральное состояние намного слабее. А кто должен заботится о тактике функционалке физике? Думаю ответ напрашивается очевидный. Так что делайте выводы господа. Спартаку не один сезон понадобился для анализа его "застоя"...... Хоть и говорят что дураки учатся на своих ошибках - но уж лучше раньше начать учиться чем угодить в пропасть .....

      2
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      Рейтинг: +1292

      каа 3 ноября 2016, 20:25

      ... Анализы и выводы из прошлых сезонов не делались, отсюда мы получали нынешние проблемы. Сейчас мы наблюдаем закат ЦСКА. Задачи, которые ставились перед началом сезона, находятся под вопросом. Следующие матчи армейцам будут даваться все труднее и труднее. Что делать? Нелогично будет менять тренера....????!!! . Где логика уважаемый ? кто же должен анализировать, планировать, координировать, мотивировать если не тренер...

      0
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 3 ноября 2016, 20:14

      В данной ситуации Слуцкому нужно уходить. Он очень сильный тренер, но он больше ничего не сможет дать этой команде. Нужны перемены как тренеру так и команде.

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 3 ноября 2016, 20:11

      Это только цветочки, потом и ягоды пойдут! На конюшне кредит в 250 лямов, который он должен погасить в течении 5 лет (если я не ошибаюсь), то есть в год 50 лямов, больше половины всего бюджета... Что то мне подсказывает что Нигер удочки сматывает

      -1
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      Рейтинг: +1495

      GM > ufos73 3 ноября 2016, 21:15

      Может еще и пруф дашь про 250 млн. Или это был ОБС?

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > GM 4 ноября 2016, 00:20

      За строительство ипподрома, банку, а та в стойле ходит легенда, что Нигер на свои бабки его строил ))

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > GM 4 ноября 2016, 18:51

      Читай "Ведомости", ага, Про то, что ВЭБ открыл кредитную линию на 280 лямов баксов для Гинера на строительство поляны с номерами ещё С.Иванов (не судья) охотно журналистам рассказывал.

      0
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 3 ноября 2016, 19:58

      Все уже давно было предрешено-все меньше и меньше-ну и все!

      1
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      Рейтинг: +1368

      Taps 3 ноября 2016, 19:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Баба с возу - кобыле легче.
      "Зенит" - чемпион.

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