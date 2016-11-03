Бышовец: «Мы наблюдаем закат ЦСКА. У команды исчерпан ресурс жизненной энергии»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец выразил мнение, что ЦСКА в нынешнем виде исчерпал себя как команда. При этом специалист не считает выходом увольнение главного тренера армейцев Леонида Слуцкого.

«Неутешительные симптомы просматривались в каждом сезоне, но носили они эпизодический характер. В конечном итоге все заканчивалось победой либо в чемпионате, либо в Кубке. Нынешняя ситуация несколько отличается. Анализы и выводы из прошлых сезонов не делались, отсюда мы получали нынешние проблемы. Сейчас мы наблюдаем закат ЦСКА. Задачи, которые ставились перед началом сезона, находятся под вопросом. Следующие матчи армейцам будут даваться все труднее и труднее. Что делать? Нелогично будет менять тренера. Это не ситуация с «Уралом». У ЦСКА исчерпан ресурс жизненной энергии», – заявил Бышовец.