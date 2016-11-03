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  • Бышовец: «Мы наблюдаем закат ЦСКА. У команды исчерпан ресурс жизненной энергии»

Бышовец: «Мы наблюдаем закат ЦСКА. У команды исчерпан ресурс жизненной энергии»

3 ноября 2016, 17:28
27

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец выразил мнение, что ЦСКА в нынешнем виде исчерпал себя как команда. При этом специалист не считает выходом увольнение главного тренера армейцев Леонида Слуцкого.

«Неутешительные симптомы просматривались в каждом сезоне, но носили они эпизодический характер. В конечном итоге все заканчивалось победой либо в чемпионате, либо в Кубке. Нынешняя ситуация несколько отличается. Анализы и выводы из прошлых сезонов не делались, отсюда мы получали нынешние проблемы. Сейчас мы наблюдаем закат ЦСКА. Задачи, которые ставились перед началом сезона, находятся под вопросом. Следующие матчи армейцам будут даваться все труднее и труднее. Что делать? Нелогично будет менять тренера. Это не ситуация с «Уралом». У ЦСКА исчерпан ресурс жизненной энергии», – заявил Бышовец.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бышовец Анатолий
Комментарии (27)
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bset
1478184413
Хочется надеяться, что это все временно. Ведь стадион достроили
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APchelov
1478189115
Вратаря и пару защитников заменить на молоденьких. И пойдут дела в гору. А опустить руки, мол всё плохо, не по-армейски как-то. И все интервью о ЦСКА - банальное нытьё. Всякие бышовцы и прочие - не мужики. Потому и футбол такой невзрачный на Руси
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Zeff
1478189575
Да ЦСКА в ЕК уже давно так играет. Зато в ЧР стабильно "обыгрывали" Урал, Уфу,Краснодар, Мордовию и т.д. А сейчас нет. Что, деньги кончились?
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Жентус
1478191023
У ЦСКА проблемы только потому, что селекция очень сильно ступила. Продать Мусу и не купить никого это была большая глупость, особенно с учетом того, что армейцам итак нужен был +1, а то и +2 игрока в атаку. Плюс сыграли неудачи, такие как травма Дзагоева и дисквалификация Ерёменко. Все мы знаем, какой силой обладает Алан, сборная без него страдает не меньше чем клуб, но в клубе беда заключается в том, что заменить не то что неравноценно нельзя, заменить то вообще не кем. У ЦСКА всегда была эта проблема, но решения данной задачи так и не последовало. Как по-мне, ЦСКА давно потерял свою игру, из-за плохой селекции. "Кони" тем и славились всегда, что у них были лучшие фланги страны, но посмотрите сейчас на состав, кто тут лучший? Неужели Ионов с Щенниковым? Даже неплохая с виду связка Фернандес-Тошич это не тот уровень, который нужен сейчас ЦСКА, как по-мне, Головин еще "сыроват" для игры в основе ЦСКА, на позиции центрального полузащитника нужен Дзагоев. Плюс схема должна быть с 4 защитниками, опорником, двумя центральными хавами, двумя высоко поднятыми фланговыми хавами и центральным нападающим( но эта схема рабочая при столбике в нападении, как сейчас у ЦСКА, та же схема с игроком стиля Мусы, могла бы потребовать передвижения 1 центрального хава чуть выше, чтобы он исполнял роль аля Аршавин в Зените 2007 года, чистый гений на поле, который будет исполнять роль свободного художника, но при этом, игрок должен быть более рослый, чем Андрей, чтобы мог подключаться к навесам с флангов). Замена нужна по позициям Тошича ( нужен более сильный игрок) , Щенникова, Игнашевича, Траоре и Ионова. Причем замены всех этих позиций нужны не просто для "выброса" этих футболистов из команды, а именно для того, чтобы посадить данных игроков в запас на подмену, имея их для качественной замены основных игроков, а у ЦСКА, как всегда, дырка в бюджете. Вопрос конечно интересный, ЦСКА становится чемпионом, продает ведущих игроков за большие деньги, имеет огромное количество фанатов, но постоянно несет убытки, куда же тратятся все их средства? Вопрос который остается без ответа. Но если вдруг Слуцкого уволят, а ЦСКА продадут, то позиции, которые мне кажутся наиболее успешными в ЦСКА, это Вратарская (Акинфеев), ЦЗ и ЛЗ ( Березуцкий и Фернандес), ОПЗ (Вернблум), ЦПЗ (Дзагоев). Не в обиду остальным игрокам ЦСКА, но всех остальных можно смело отправлять в другие клубы, конечно многие из состава имеют право играть за ЦСКА, но на подмене, такие перспективные игроки как Головин, просто обязаны быть в топ клубе России, но не в основе! То же касается и Тошича, который просто не соответствует уровню игрока основы ЦСКА, а должен находиться на подмене. Поэтому не удивительно что у ЦСКА нынче кризис, надо ставить цели такие, какие были в 2005, кстати тогда напомню многим, ЦСКА играл как и Ростов нынче 3-5-2, почему тактику поменяли? Не понятно, хотя в нынешних реалиях Фернандес, который в этой тактике был бы просто не нужен ЦСКА, это единственное светлое пятно защиты ЦСКА, потому что Акинфеева уже откровенно жалко...
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Taps
1478192176
Баба с возу - кобыле легче. "Зенит" - чемпион.
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kimi2005
1478192336
Все уже давно было предрешено-все меньше и меньше-ну и все!
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ufos73
1478193085
Это только цветочки, потом и ягоды пойдут! На конюшне кредит в 250 лямов, который он должен погасить в течении 5 лет (если я не ошибаюсь), то есть в год 50 лямов, больше половины всего бюджета... Что то мне подсказывает что Нигер удочки сматывает
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Пастырь
1478193263
В данной ситуации Слуцкому нужно уходить. Он очень сильный тренер, но он больше ничего не сможет дать этой команде. Нужны перемены как тренеру так и команде.
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СМЕРШiРУ
1478194975
Всё как то странно и не логично.У ЦСКА явный спад в причинах которого нужно разбираться. Многие кричат про исчерпанный ресурс про плохой состав и так далее. Но давайте ка сравним подбор игроков армейцев с другими командами. Разве состав ЦСКА хуже чем у Ростова или Краснодара. Конечно не хуже как минимум. А вот игра и моральное состояние намного слабее. А кто должен заботится о тактике функционалке физике? Думаю ответ напрашивается очевидный. Так что делайте выводы господа. Спартаку не один сезон понадобился для анализа его "застоя"...... Хоть и говорят что дураки учатся на своих ошибках - но уж лучше раньше начать учиться чем угодить в пропасть .....
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88serega88
1478198525
да наелись они, каждая команда берет игроков для конкуренции, тут ее нет играют все те же из года в год, раньше хоть больше игроков прокручивали, а щас один и то не играет
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