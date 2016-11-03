Лига Европы. «Фенербахче» обыграл «Манчестер Юнайтед», «Заря» поделила очки с «Фейеноордом»

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» в гостях потерпел поражение от «Фенербахче» и с шестью очками занимает третье место в турнирной таблице квартета А.

В другой встрече лидер группы «Фейеноорд» сыграл вничью с «Зарей» – 1:1.

Лига Европы. Групповой этап. Группа А. 4-й тур

Заря (Украина) – Фейеноорд (Голландия) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Йоргенсен, 15; 1:1 – Форстер, 44.

Фенербахче (Турция) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Сов, 2; 2:0 – Ленс, 59; 2:1 – Руни, 89.

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