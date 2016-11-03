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    Хольмен: «Почему остался в «Динамо»? Мне нравится Москва, я люблю этот клуб»

    Шведский защитник московского «Динамо» Себастьян Хольмен рассказал, почему он решил остаться в команде и после ее вылета в ФНЛ.

    – У вас был в контракте пункт, по которому вы могли покинуть «Динамо» после вылета в ФНЛ. Почему остались?

    – После того как мы вылетели, я уехал в Швецию и долго обдумывал ситуацию. Я не знал, что делать дальше, но все же решил остаться. Почему? Все просто. Мне нравится Москва, я люблю «Динамо». В России я стал лучше как футболист. Я подумал: это всего лишь год в первом дивизионе. У нас хорошая команда, мы неплохо играем, мы наверху турнирной таблицы. Так что через сезон мы обязательно вернемся обратно.

    – Когда вы все это думали, перед вами лежали предложения от других клубов?

    – Был интерес со стороны нескольких команд. Они интересовались мною до того, как я перебрался в Москву, они продолжали следить за мною в России и объявились после нашего вылета. Но я сказал своему агенту, что хочу остаться в России и играть за «Динамо». Поэтому и не вел никаких переговоров.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    03.11.2016 12:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +87

      Polilux 4 ноября 2016, 12:38

      С Динамо ты очень вырос парень !

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      Рейтинг: +577

      yurdin 4 ноября 2016, 10:32

      Молодец!Швед растёт на глазах и как игрок и как человек.

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