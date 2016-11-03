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    Мутко: «У нас есть перспективный план по устранению недочетов на «Крестовском»

    Вице-премьер правительства России и президент РФС Виталий Мутко выразил уверенность, что все основные недочеты строящегося стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге будут устранены в кратчайшие сроки. Спортивный функционер также назвал штатной ситуацию с вибрацией выдвижного поля, которую выявили инспекторы ФИФА.

    «У нас есть краткосрочный и перспективный план по устранению недочетов. Мы справимся», – приводит слова Мутко «Фонтанка».

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.11.2016 12:14
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +973

      Krics 3 ноября 2016, 20:56

      Трехнем десяток полковников новый построим, генералов чур не трогать.

      0
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      Рейтинг: +115

      slawianka 3 ноября 2016, 18:36

      Расстрелять. Всех, начиная с министра.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8121

      nik55 3 ноября 2016, 15:54

      план срубить бабки

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 3 ноября 2016, 15:53

      «У нас есть краткосрочный и перспективный план по устранению недочетов. Мы справимся».
      Вот это то и пугает.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 ноября 2016, 15:53

      Я сочувствую жителям Санкт-Петербурга, которым приходится краснеть

      перед народом за строительство стадиона на Крестовском и за таких
      руководителей города и конечно главного виновника-МУДКО! Путин,
      дай Мудко ещё медальку за всё, что он натворил в спорте, вообще и в
      футболе, в частности.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 3 ноября 2016, 14:35

      Позорная стройка, к тому же ей нет конца. Наверное выгодно так строить, чтобы потом переделыватью

      2
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      Рейтинг: +12

      muromen 3 ноября 2016, 14:11

      В советские времена его давно бы к стенке поставили!

      2
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      Рейтинг: +12

      muromen 3 ноября 2016, 14:08

      Да не спортивный он функционер, а пустобрёх со-стажем!

      1
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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 3 ноября 2016, 12:40

      "штатной ситуацию с вибрацией выдвижного поля" - вибрация поле это штатная ситуация? они там для чего стадион строят массажный салон там открыть или порно на нем снимать?
      мать его вибрации ))))

      1
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 3 ноября 2016, 12:23

      Хотелось бы верить.

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