Вернблум: «Нельзя ошибаться так, как мы ошибались»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум считает, что его команда допускает много ошибок в играх с серьезными соперниками. Такое заявление швед сделал после поражения от «Монако» (0:3) в матче Лиги чемпионов.

«Мы не лучшим образом провели первый тайм. Когда играешь против такой команды, как «Монако», нельзя ошибаться так, как мы ошибались. Соперник наказал нас и заслуженно победил.

Мы слишком добры к соперникам в таких матчах. Выглядит так, будто мальчишки играют против мужчин. Надо усерднее работать и прибавлять», – сказал Вернблум.