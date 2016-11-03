«Зенит» постарается оформить досрочный выход из группы ЛЕ в матче с «Дандолком»

3 ноября петербургский «Зенит» на своем поле примет «Дандолк» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Уже сегодня подопечные Мирчи Луческу могут оформить путевку в следующий раунд турнира, а для этого им нужно обыгрывать ирландцев.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало – в 21:00 по московскому времени. Не пропустите!