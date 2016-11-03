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  • Ковалевски: «Обещал болельщикам, что приеду на золотой матч «Спартака» в мае»

Ковалевски: «Обещал болельщикам, что приеду на золотой матч «Спартака» в мае»

3 ноября 2016, 08:39
8

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски оценил шансы красно-белых на чемпионский титул в этом сезоне.

– Какой состав красно-белых сильнее – образца 2005-2006 годов или современный?

– Невозможно сравнивать – сейчас совсем другой футбол, иные люди. Про тех ребят могу сказать многое, так как видел их каждый день, знал, как они выкладываются на тренировках. По современному «Спартаку» у меня такой информации нет. Субботнее дерби – один из немногих матчей красно-белых, которые смотрел. Обзоры? Голы – это конечный результат всех усилий. Если бы мне пришлось по ним оценивать игры красно-белых, то я бы не увидел, какую работу выполняет на поле Фернандо.

– Верите, что «Спартак» станет первым уже в этом чемпионате?

– У него есть все для этого. Всегда нужно верить, мечтать и стремиться. Уже договорился с болельщиками, что приеду в мае на золотой матч.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ковалевски Войцех
Комментарии (8)
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dyema
1478152839
Лучше на Канары билет купи)))
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oyabun
1478152875
Дай бог, чтобы твои слова, Войцех, про "золотой матч", оказались пророческими!
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filosof sparty
1478164063
Отлично Войцех, там и встретимся!!!
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seawave
1478174403
Ковалевски опять все перепутал... Золотой матч то у Зенита будет в 2017м...!
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agrmark
1478234998
Будем ждать!
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спартак спартаков1
1478244731
мы все верим.этот сезон наш
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