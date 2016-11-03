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    Ковалевски: «Обещал болельщикам, что приеду на золотой матч «Спартака» в мае»

    Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски оценил шансы красно-белых на чемпионский титул в этом сезоне.

    – Какой состав красно-белых сильнее – образца 2005-2006 годов или современный?

    – Невозможно сравнивать – сейчас совсем другой футбол, иные люди. Про тех ребят могу сказать многое, так как видел их каждый день, знал, как они выкладываются на тренировках. По современному «Спартаку» у меня такой информации нет. Субботнее дерби – один из немногих матчей красно-белых, которые смотрел. Обзоры? Голы – это конечный результат всех усилий. Если бы мне пришлось по ним оценивать игры красно-белых, то я бы не увидел, какую работу выполняет на поле Фернандо.

    – Верите, что «Спартак» станет первым уже в этом чемпионате?

    – У него есть все для этого. Всегда нужно верить, мечтать и стремиться. Уже договорился с болельщиками, что приеду в мае на золотой матч.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.11.2016 08:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 4 ноября 2016, 10:32

      мы все верим.этот сезон наш

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      agrmark 4 ноября 2016, 07:49

      Будем ждать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      seawave 3 ноября 2016, 15:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ковалевски опять все перепутал... Золотой матч то у Зенита будет в 2017м...!

      -6
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 3 ноября 2016, 12:07

      Отлично Войцех, там и встретимся!!!

      2
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      Рейтинг: +33556

      oyabun 3 ноября 2016, 09:01

      Дай бог, чтобы твои слова, Войцех, про "золотой матч", оказались пророческими!

      2
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      Рейтинг: +2269

      dyema 3 ноября 2016, 09:00

      Лучше на Канары билет купи)))

      2
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