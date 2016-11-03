Нигерийский нападающий собирается прибыть на просмотр в «Спартак» 7 ноября

Нападающий нигерийского клуба «Викки Турист» Годвин Обайе cообщил, что должен прибыть на просмотр в «Спартак» 7 ноября.

«Я только что прибыл из столицы Нигерии Абуджи – ездил туда, чтобы получить визу. Я, скорее всего, отправлюсь в Москву 7 ноября, именно этот день указан в приглашении, которое я получил от «Спартака», – приводит слова форварда Owngoalnigeria.com.

В завершившемся сезоне чемпионата Нигерии Обайе стал открытием первенства, забив за свою команду 19 мячей. Отметим, что ранее нигериец уже ездил на просмотр в Европу – в словацкий клуб «Тренчин», но стороны не достигли соглашения.