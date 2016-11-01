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    Тарханов может возглавить «Урал» на этой неделе

    Главный тренер софийской «Славии» Александр Тарханов может возглавить «Урал» в ближайшие дни.

    Сообщается, что именно этого специалиста руководство екатеринбугского клуба рассматривает в качестве главного кандидата. По информации источника, назначение может состояться до матча РФПЛ против «Крыльев Советов», который пройдет 5 ноября.

    Сам Тарханов выразил готовность вернуться в Россию.

    «Пока из «Урала» со мной никто не связывался. Посмотрим, что будет дальше. Конечно, я готов вернуться в Россию, но сейчас готовлюсь к игре здесь, в Софии», – прокомментировал специалист.

    Напомним, ранее пост главного тренера «Урала» покинул Вадим Скрипченко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.11.2016 19:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2269

      dyema 1 ноября 2016, 21:46

      Ну не в Крылья же, там он был уже не раз)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 ноября 2016, 20:50

      Блин, туда-сюда, ага, сиди уж в своей Славии.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 1 ноября 2016, 20:16

      уже было.

      0
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      Рейтинг: +100977

      zigbert 1 ноября 2016, 20:02

      Тарханова прямо как магнитом тянет к Уралу.

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      Рейтинг: +82

      Mi6 1 ноября 2016, 19:42

      Пусть наших в Славии не забудет...

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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 1 ноября 2016, 19:21

      Нашли согласившегося на договорняки...

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