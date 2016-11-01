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    «Кубань» объявила о назначении Южанина главным тренером

    «Кубань» объявила о назначении на пост главного тренера Николая Южанина. Отмечается, что обязанности по руководству командой будут, как и прежде, возлагаться на Евгения Калешина, не имеющего в настоящий момент тренерской лицензии PRO. Событие прокомментировали гендиректор желто-зеленых Геннадий Крапивка, а также сам новоиспеченный рулевой краснодарцев.

    «Выбор в пользу Николая Николаевича неслучаен. Он уже работал в «Кубани», хорошо знает, что такое ФНЛ, и обладает богатым тренерским опытом. Уверен, что его знания помогут команде достичь поставленных целей», – сказал Крапивка.

    «Благодарю руководство за оказанное доверие. Я родился и вырос в Краснодаре, и «Кубань» для меня всегда была особенной командой. Возможность поработать в клубе с такой историей и армией неравнодушных болельщиков выпадает нечасто, поэтому я рад возможности приносить пользу в любом качестве», – отметил Южанин.

    Источник: ФК «Кубань»

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    01.11.2016 17:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 3 ноября 2016, 12:14

      если денег нет - хоть Северянина поставь

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      Рейтинг: +1209

      Серёга Краснодарский 2 ноября 2016, 09:02

      Привет всем. Как все надоело. Руководство не знает (?) сколько раз он приходил в Кубань столько же раз и гнали его в шею из клуба. Честно сказать так и думал назначат вечных лифтеров Кубани- Южанина или Назарова или конечно Ешугова.

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