Черчесов: «Обратились в ФИФА, чтобы Фернандесу разрешили выступать за сборную России уже в ближайших матчах»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нахождение защитника ЦСКА Марио Фернандеса в дополнительном, а не в основном списке вызванных для подготовки к контрольным поединкам игроков связано с тем, что он пока не имеет права выступать за российскую национальную команду. По словам специалиста, в настоящее время предпринимается все возможное, чтобы 26-летний футболист смог играть за сборную России в товарищеских встречах.

– В дополнительном списке вновь оказался Марио Фернандес. Проясните, когда он может играть за сборную России?

– Мы отправили запрос в Футбольную федерацию Бразилии. Вчера получили от них ответ: они не против, чтобы Марио проводил за нас товарищеские матчи. Мы оперативно, уже сегодня, послали письмо в ФИФА, чтобы игрок не в апреле, а, если есть возможность, уже сейчас смог выходить на поле. Все-таки у нас контрольные, а не официальные встречи. Может, в порядке исключения за эту неделю мы получим от ФИФА разрешение. Если так произойдет – будем рады.

– В дополнительном списке Фернандес значится именно потому, что пока его статус не определен?

– Да. Сегодня он играть не может. Поэтому и находится в числе двух дополнительно привлеченных. Но подчеркиваем: есть надежда, что нам все-таки оперативно дадут ответ в ту или иную сторону, и этот вопрос закроется. И понятно, что нам хотелось бы, чтобы Марио был полноценным членом команды, реально претендующим на выход на поле.