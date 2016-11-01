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    Гаджиев: «Если Джикия реализует свой потенциал, то закрепится в составе сборной России»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев высказал мнение насчет перспектив защитника пермяков Георгия Джикии в сборной России. Сегодня 22-летний игрок был вызван тренерским штабом национальной команды для подготовки к ближайшим товарищеским играм с Катаром и Румынией.

    «Сегодня утром мне позвонил Станислав Черчесов. Спросил, в каком состоянии Георгий Джикия и почему он не играл, о характере травмы. Сказал мне, что хочет его пригласить на ближайший сбор. Я Георгия сегодня пока не видел, но он был в курсе, что он кандидат в расширенный список. Он старается и много работает на тренировках. Если бы он плохо работал, я бы сказал, что его могут и вычеркнуть из списков, но он добросовестно тренируется.

    У Джикии есть качества, которые могут ему позволить выйти на более высокий уровень. Если он сможет реализовать весь свой потенциал, то очень высокая вероятность, что он закрепится в сборной России. Будем надеяться, что у него все получится», – сказал Гаджиев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.11.2016 14:08
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