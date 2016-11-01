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    Хусаинов: «Видеоповторы? Судьи как работали, так и будут работать»

    Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал заявление президента РФПЛ Сергея Прядкина о введении со следующего сезона видеоповторов в чемпионате России.

    «Судьи как работали, так и будут работать! Такое нововведение только усложнит и замедлит восприятие футбола. Мы плавно перейдем к просмотру видеофильмов. Даже малейший нюанс, будь то появление собачки или птички на поле, вызывает остановку игры. Мне кажется, это искусственно надуманно! Не там ищут! Нужно усложнять отбор и повышать качество подготовки арбитров. Это, прежде всего, говорит о недоверии к судьям. Его спровоцировал ажиотаж, который наблюдается с первого тура чемпионата России. Я не сторонник такого нововведения. Как только начнутся видеоповторы…

    Мне даже сложно представить, к чему это приведет! Одно могу сказать точно: они не будут способствовать зрелищности матчей. Посещаемость снизится. Тем более, для полноты картины необходимо транслировать эпизод с трех камер, соответственно, придется дополнительно оборудовать стадионы. Технически это сложно и повлечет затраты… А если уж у них нет возможности увеличить бригады судей до пяти человек?» – сказал Хусаинов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.11.2016 08:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 1 ноября 2016, 12:01

      Повторы,в целом,снизят динамику футбола,а значит и зрелищность.Хоккей совсем другая игра,там много пауз(при любых нарушений правил следует остановка игры,секундомер приостанавливается),поэтому,даже несколько повторов за игру в общем, не влияют на динамику(скорость)хоккея.В футболе ситуация иная...

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      Рейтинг: +2867

      nemolod 1 ноября 2016, 11:19

      Действительно,тот же хоккей наглядно продемонстрировал,что видеоповторы,которыми пользуются уже не один десяток лет в мире,никак не оказал отрицательного влияния на игру,а наоборот,стали надежным помощником арбитру и заметьте,очень редко к судьям тренеры высказыают претензии в отличии от футбола!

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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 1 ноября 2016, 10:16

      Заныл....Повторы в хоккее только прибавили зрелищности,можно голы пересмотреть если проглядел))Да и с неправильно забитыми разберутся

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      Рейтинг: +320

      T 72 > Sanches 1204 1 ноября 2016, 10:18

      Согласен

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 ноября 2016, 09:28

      Хусаин, отдыхай на пенсии, без тебя разберутся с повторами.

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