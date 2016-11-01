Энрике: «Под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» ждет блестящее будущее»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал о целях своей команды на предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Матч будет похож на предыдущий. Не думаю, что соперник сможет действовать более агрессивно, чем в прошлый раз. Надеюсь, все останется на том же уровне. Две команды хотят одного и того же – больше владеть мячом и использовать всю ширину поля. Если нам оставят свободное пространство, мы воспользуемся им.

Наша цель – первое место в группе. Надеюсь, как и в прошлый раз, мы добьемся результата. Нам нужно действовать эффективно с мячом и без мяча. В матче с таким соперником, как «Сити», это очень сложно. Мы впечатлены тем, что сделал Гвардиола за три месяца. Мне нравятся его философия и идеи. С каждым месяцем его команда становится лучше. «Сити» ждет блестящее будущее», – сказал Энрике.