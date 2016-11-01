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    Алексей Миранчук: «Локомотив» доминировал в игре с «Рубином»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился наблюдениями от гостевого матча 12-го тура РФПЛ против «Рубина» (0:2).

    – Мы доминировали по игре. Создавали неплохие моменты. Обидно, что пропустили с двух «стандартов». Наверное, потеряли концентрацию, оставили на дальней штанге высокорослых футболистов «Рубина», которые использовали свой шанс. Мы неплохо выглядели, контролировали игру. У меня были моменты и в начале, и по ходу матча. Забивай, и дальше будет легче. Но не получилось.

    – После двух побед это поражение не ударит по психологии команды?

    – Не думаю. Матч нельзя назвать провальным. Мы не уступали «Рубину» и показывали свой футбол, но проиграли. Будем гнуть свою линию, и результат придет.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    01.11.2016 00:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 1 ноября 2016, 12:00

      Немного не по теме, но все же
      Выиграли у ЦСКА - радости столько: "Команда", "Палыч лучший", "Я знал", "Молодцы" и тому подобное
      Пролетели - начался *рач...
      Истинные болельщики

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 1 ноября 2016, 10:28

      продолжайте доминировать .. с таким же результатом...

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 1 ноября 2016, 05:48

      Доминировал и продул...)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 1 ноября 2016, 05:39

      толку то

      -2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 1 ноября 2016, 01:52

      Ты запорол два 100500 процентных момента,

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Соа́рес де Мора́ис 1 ноября 2016, 08:21

      В первом, как мне кажется, даже моя 90 летняя соседка положила.

      -3
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      Рейтинг: +6979

      1bear 1 ноября 2016, 00:24

      ...не забиваешь ты-забьют тебе - старое футбольное "правило"...

      6
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