Грасия: «Игра с «Локомотивом» была равной. Детали определили результат»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» (2:0) в матче 12-го тура чемпионата России.

«Сегодня была равна игра, но мы хорошо ее отработали. Игра была непростой, и у соперника были хорошие моменты, но мы хорошо сыграли в обороне, ребята не отключились, и во втором тайме мы забили два гола со стандартов. Стоит отметить две подачи Дениса Ткачука и смелые завершения в первом случае Тараса Бурлака, которое в итоге привело к голу Максима Канунникова, а во втором случае Жонатаса. Игра была равной, и эти детали определили результат. Но этих деталей бы не было, если бы ребята отключились. Очень важно уметь находить варианты побеждать в подобных играх, которые носят равный характер», – сказал Грасия.