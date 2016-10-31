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  • «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Суареса 150 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Суареса 150 миллионов евро

31 октября 2016, 16:55
28

«Манчестер Юнайтед» намерен сделать «Барселоне» предложение о приобретении нападающего Луиса Суареса. В услугах 29-летнего игрока заинтересован лично наставник манкунианцев Жозе Моуринью, которого не устраивает результативность команды в нынешнем сезоне. Сумма вероятной сделки может составить 150 миллионов евро. Именно столько готовы заплатить «красные дьяволы» за одного из лучших бомбардиров Примеры и всего европейского футбола. В случае совершения данный трансфер станет самым дорогим за всю историю.

Нынешний контракт Суареса действует до 2019 года. Ранее появилась информация, что «Барселона» договорилась с форвардом о его продлении еще на пару сезонов.

Источник: Don Balon
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Барселона Суарес Луис
Комментарии (28)
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serginho8
1477923233
он муму ненавидет, да и смысл менять клуб-гранд на не пойми что?...
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жеха87
1477924450
Клопп имея состав слабее чем МЮ,МС,Арсенал и Челси! Но он показывает что у него все по плану! Так же хороши и Куман с Покеттино! А у Маура все виноваты!
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Анжер
1477924902
Лучше Какорина.
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iron_Savior
1477926461
Мешок позорный...
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Des79
1477929444
Остановитесь цены!!!!!!!!!!!!
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Шахрукхан
1477930246
скоро месси и роналду купит
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Bezpalevny1989
1477931468
может для усиления покупают, а там увидим, что будет дальше...
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гость shuh
1477932203
Маур пришел деньги тратить?
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Фан666
1477932439
Поменять Барсу на Моуриньо может только идиот!
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DIMON425
1478018261
он не перейдет, это не обсуждается!!!!!!!
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