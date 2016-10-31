«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Суареса 150 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» намерен сделать «Барселоне» предложение о приобретении нападающего Луиса Суареса. В услугах 29-летнего игрока заинтересован лично наставник манкунианцев Жозе Моуринью, которого не устраивает результативность команды в нынешнем сезоне. Сумма вероятной сделки может составить 150 миллионов евро. Именно столько готовы заплатить «красные дьяволы» за одного из лучших бомбардиров Примеры и всего европейского футбола. В случае совершения данный трансфер станет самым дорогим за всю историю.

Нынешний контракт Суареса действует до 2019 года. Ранее появилась информация, что «Барселона» договорилась с форвардом о его продлении еще на пару сезонов.