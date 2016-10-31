Радимов не против расформирования «Зенита-2» в угоду Луческу

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов заявил, что согласен с мнением главного тренера сине-бело-голубых Мирчи Луческу о нецелесообразности наличия второй команды. Вчера после победного матча 12-го тура РФПЛ с «Томью» (1:0) румынский специалист подчеркнул: будет лучше, если некоторые футболисты «Зенита-2» вместо выступлений в ФНЛ будут регулярно тренироваться с основой.

«Он главный тренер «Зенита», если он так считает, наверное, он прав. Мы все работаем для того, чтобы побеждал основной «Зенит». Если ему вторая команда мешает, значит, ее нужно убрать. Думаю, что этот год мы доиграем до декабря месяца. Сейчас мы не можем сняться.

Вопрос о возможном снятии будет решать руководство, но, если это мешает главной команде, чем раньше – тем лучше. Ясно, что вторые команды созданы для того, чтобы помогать первым. Все должно делаться в угоду первой команде», – сказал Радимов.