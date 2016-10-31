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  • Радимов не против расформирования «Зенита-2» в угоду Луческу

Радимов не против расформирования «Зенита-2» в угоду Луческу

31 октября 2016, 14:25
9

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов заявил, что согласен с мнением главного тренера сине-бело-голубых Мирчи Луческу о нецелесообразности наличия второй команды. Вчера после победного матча 12-го тура РФПЛ с «Томью» (1:0) румынский специалист подчеркнул: будет лучше, если некоторые футболисты «Зенита-2» вместо выступлений в ФНЛ будут регулярно тренироваться с основой.

«Он главный тренер «Зенита», если он так считает, наверное, он прав. Мы все работаем для того, чтобы побеждал основной «Зенит». Если ему вторая команда мешает, значит, ее нужно убрать. Думаю, что этот год мы доиграем до декабря месяца. Сейчас мы не можем сняться.

Вопрос о возможном снятии будет решать руководство, но, если это мешает главной команде, чем раньше – тем лучше. Ясно, что вторые команды созданы для того, чтобы помогать первым. Все должно делаться в угоду первой команде», – сказал Радимов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Зенит Зенит-2 Луческу Мирча Радимов Владислав
Комментарии (9)
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Каратель помойников
1477914030
а если цыган в угоду себе и зеню-1 расформировать захочет?
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Barsuk52
1477914096
в пфл хотя бы
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Voltiz
1477928610
Надо ставить задачи Зениту 2 занять место не ниже 5 в ФНЛ , играют без особого желания .Если прошлый сезон 13 место , нынешний сезон наверняка середина таблицы . Каких молодых игроков при таких раскладах можно готовить , если того же Гасилина ставить на разные позиции ,ведь большинство мячей он забивал центрфорвардом . Тренером надо призвание иметь , если не справляется , менять на нового . Правильно Луческу видя результаты игр Зенита 2 ,сам в шоке .
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life85
1477928690
Обида и сарказм ...
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alll-1
1477930278
А кто основе не подходит ,пусть дома сидит . Не ужели в таком большом городе нету игроков для второй команды?
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BAIv
1477930592
а что сейчас проблема их забрать? в чем смысл
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Фан666
1477932768
Так Зенит не пускает в состав особо молодых то, там все места расписаны высокооплачиваемыми типа звёздами. Зачем молодым тренироваться тогда с основой - чтобы мячики подавать миллионерам? Много ли игроков дал Зенит в последние годы? Последние наврено были Аршавин Кержаков да Быстров
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